Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку по факту обрушения крыши неэксплуатируемого спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Об этом сообщает 31 января пресс-служба ведомства.

Напомним, ЧП произошло около 15:00 мск в пятницу. Рабочие проводили демонтаж кровли СКК, в этот момент вся конструкция начала рушиться. В результате один из рабочих, который находился на крыше, неподалёку от люльки, не успел вернуться в люльку и вместе с крышей упал вниз.

«В настоящее время на место происшествия выехал руководитель ГСУ СК России по Санкт-Петербургу генерал-лейтенант юстиции Александр Клаус, проводится осмотр, устанавливаются и опрашиваются свидетели и очевидцы, изымается необходимая документация, назначается ряд необходимых экспертиз, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего», — говорится в сообщении.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

По данным МЧС, произошло обрушение 80% конструкций стен и кровли. Примерная площадь обрушения 25−28 тысяч кв. метров.

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