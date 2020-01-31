Липецк, , 16:18 — REGNUM В Липецке 29-летнего местного жителя признали виновным нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом 31 января сообщила пресс-служба прокуратуры Липецкой области

Мужчина на катере в августе 2018 года на реке Воронеж в районе села Желтые Пески сбил купавшуюся женщину. От полученной травмы она скончалась на месте.

Мужчина не признал свою вину, заявив, что не видел женщину и не почувствовал удара от столкновения. Однако суд признал его виновным и приговорил к 2,5 года исправительной колонии и лишил права в течение трёх лет управлять транспортом.