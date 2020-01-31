Санкт-Петербург, , 16:16 — REGNUM Более 60 человек личного состава МЧС работают на завалах обрушившегося здания СКК «Петербургский». Под завалами, предположительно, может находиться один рабочий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Место обрушения СКК Дарья Драй © ИА REGNUM

«Площадь обрушения выясняется. По предварительным данным под завалами может находиться один человек», — сообщили в ГУ МЧС.

На месте происшествия работают более 68 человек личного состава МЧС, а также 18 единиц техники.

Обрушение дома 8 по проспекту Юрия Гагарина произошло около 15:00 мск. В пятницу, 31 января рабочие проводили демонтаж кровли СКК, в какой-то момент конструкция начала рушиться. В результате один из рабочих, который находился на крыше, неподалёку от люльки, не успел добежать до своего коллеги и вместе с крышей упал вниз.

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