Архангельск, , 16:12 — REGNUM 51-летний житель Архангельска Эдуард Селезнев признан виновным в убийстве трех человек с целью каннибализма. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, вердикт присяжных сегодня был оглашен в областном суде.

Присяжные установили, что Селезнев зарезал у себя дома спящего 59-летнего знакомого, после чего части мягких тканей употребил в пищу, а останки трупа выбросил в реку Волохница. Позже Селезнев совершил убийство еще двух мужчин с той же целью. Останки трупов уложил в полимерные пакеты и выбросил в озеро Бутыгино.

Присяжные признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения.

Как сообщало ИА REGNUM, Селезнева арестовали в октябре 2019 года. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за совершение двух убийств.