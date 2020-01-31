Москва, , 16:01 — REGNUM Лефортовский суд Москвы до 27 апреля продлил срок ареста жительнице Севастополя Галине Довгополой, обвиняемой в государственной измене, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Лефортовский районный суд города Москвы продлил срок содержания под стражей в отношении Довгополой Галины Павловны сроком до 27 апреля», — сообщили в пресс-службе.

Женщине предъявлены обвинения в нарушении ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Ранее появилась информация о том, что в ноябре 2019 года сотрудниками спецслужб была задержана 64-летняя жительница Севастополя, 27 ноября 2019 года по ходатайству следствия Ленинский районный суд Севастополя заключил ее под стражу на два месяца. Затем женщину доставили в Москву.

Позднее ЦОС ФСБ заявил о задержании в Севастополе гражданки России, которая была завербована спецслужбами Украины и осуществляла сбор секретных сведений военного характера.