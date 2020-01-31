Белгород, , 16:07 — REGNUM Четыре дорожно-транспортных происшествия зафиксировано в 2019 году на железнодорожных переездах Белгородского региона Юго-восточной железной дороги. Пострадал один человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 января в пресс-службе компании.

Аварии произошли на перегонах Солнцево — Сараевка (Курская область), Плоты — Улусарка (Липецкая область), Рай — Валуйки, а также на станции Разумное (Белгородская область). Виновниками всех происшествий стали водители автотранспорта, которые грубо нарушили правила дорожного движения, пытаясь пересечь железнодорожные пути при запрещающих световых и звуковых сигналах.

По сравнению с 2018 годом количество происшествий снизилось — тогда было зафиксировано шесть ДТП, в которых пострадали четыре человека, один погиб.