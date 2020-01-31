Горловка, ДНР, 31 января 2020, 16:04 — REGNUM В ходе обстрела Горловки повреждение получило здание недействующей школы на западе города. Об этом заявил мэр Горловки Иван Приходько, сообщило 31 января «Донецкое агентство новостей».
На территории закрытого учебного заведения продолжает работать бомбоубежище, отметили журналисты.
На место выехали представители Совместного центра контроля и координации (СЦКК), чтобы зафиксировать результаты обстрела.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донецке взорвался автомобиль, припаркованный у входа на стадион «Металлург».
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