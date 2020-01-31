Москва, , 15:57 — REGNUM Все российские граждане, остающиеся на китайском острове Хайнань, будут возвращены на родину в течение нескольких дней. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова 31 января на заседании оперативного штаба правительства РФ.

Всех российских туристов вернут с Хайнаня до 4 февраля, уточнила она. Такие меры приняты в связи с распространением в мире китайского коронавируса, вызывающего пневмонию нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 31 января, на китайском острове Хайнань остаются 1104 российских туриста.

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