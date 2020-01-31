Под завалами СКК найдено тело погибшего, сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Прокуратура вслед за СКР начала проверку по факту обрушения СКК
По факту обрушения крыши СКК «Петербургский» прокуратура Московского района Санкт-Петербурга организовала проверку соблюдения законодательства при проведении строительно-ремонтных работ, а также законодательства об охране труда. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
На видео пользователя @danikbobo в Instagram можно увидеть, как проводились работы на кровле СКК, приведшие к почти полному обрушению здания. Запись сделана примерно за час до ЧП, случившегося около 15 часов.
Видеозапись окружающей обстановки вокруг СКК сразу после обрушения, случившегося в 15:02 мск. Автор: @izmerli_marina, Instagram
Очевидцы сообщают об облаке пыли, накрывшем район, в котором располагался СКК «Петербургский».
Жителей района вблизи рухнувшего СКК просят закрыть окна
Администрация Московского района Петербурга, на территории которого 31 января произошло обрушение СКК «Петербургский», распорядилось о «повышенном внимании» ко всем объектам, находящимся поблизости от места ЧП. Об этом ИА REGNUM сообщил источник знакомый с ситуацией.
СКР начал проверку по факту обрушения СКК «Петербургский»
Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу начало доследственную проверку по факту обрушения крыши неэксплуатируемого спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Об этом сообщает 31 января пресс-служба ведомства.
Во время обрушения здания СКК «Петербургский», по данным МЧС, произошло обрушение 80% конструкций стен и кровли.
На месте обрушения СКК работают 80 человек личного состава оперативных служб и 30 единиц техники. К месту также направлены кинологические расчеты Невского спасательного центра МЧС России, а также добровольных поисково-спасательных отрядов «Отклик» и «Экстремум».
«Стадион на крови»: соцсети отреагировали на обрушение СКК
Петербуржцы, следившие за ходом демонтажа СКК «Петербургский» в Московском районе и узнавшие о его обрушении, в соцсетях обвиняют чиновников, согласовавших проект, и инвестора, задумавшего возвести на этом месте новый спортивный комплекс.
Согласно данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, площадь обрушения составила 25−28 тысяч квадратных метров.
Обрушение СКК. Кадр из видео. vk.com/spb_today
Под завалами СКК в Петербурге ищут пропавшего рабочего
Более 60 человек личного состава МЧС работают на завалах обрушившегося здания СКК «Петербургский». Под завалами, предположительно, может находиться один рабочий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
На месте происшествия работают более 68 человек личного состава от ГУ МЧС по Петербургу, а также 18 единиц техники.
Казалось, что взлетает ракета: очевидец об обрушении СКК
Очевидец обрушения СКК «Петербургский», которое произошло 31 января в Московском районе Петербурга, рассказал ИА REGNUM, как это происходило.
На место обрушения на проспекте Юрия Гагарина в Петербурге прибывают всё новые машины оперативных служб.
Инвестор «СКА-Арена» начал работы по сносу мембранной кровли СКК в рамках проекта «реконструкции». С утра 31 января несколько кранов окружили арену и начали подпиливать опоры.
Около 15:00 произошло полное обрушение, крыша упала внутрь, стены также обрушились.
«Крыша обвалилась, человек упал», — заявил Сергей Полярник в соцсетях. «Все, это конец. Там человек погиб при разрушении СКК», — утверждает петербуржец Владимир Демин.
Подробнее: При обрушении СКК «Петербургский» погиб человек — очевидцы
Во время производства работ по демонтажу крыши СКК произошло обрушение конструкций, предварительно под завалами могут находиться рабочие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.
Подробнее: Под завалами рухнувшего СКК могут быть люди — МЧС
Как передает корреспондент ИА REGNUM, на месте обрушения находятся несколько автомобилей МЧС и карет скорой помощи.
В МЧС сообщили, что под завалами обрушившейся крыши может находиться один рабочий.