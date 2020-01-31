В Санкт-Петербурге 31 января во время демонтажа спортивно-концертного комплекса обрушилась крыша. Кадры с обрушением были сняты с дрона.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как во время обрушения один из рабочих пытается добежать до корзины крана, однако не успевает этого сделать и падает вниз вместе с крышей

Обложка. СКК «Петербургский». Иван Шилов © ИА REGNUM