Луганск, , 15:54 — REGNUM В результате неуставных взаимоотношений и издевательств в зоне проведения карательной операции против Донбасса покончили с собой пять боевиков ВСУ, сообщил 31 января во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Покончили с собой пять военнослужащих ВСУ. Из них в 59-й и 72-й бригадах по два человека и один совершил самоубийство в 93-й бригаде», — рассказал он.

Осадчий отметил, что командование карательной операцией распорядилось подавать доклады о самоубийствах при наличии доказательств подобных намерений. В любых других случаях представлять произошедшее как «неосторожное обращение с оружием».

Ранее представитель Народной милиции ДНР сообщил, что за минувшую неделю небоевые потери украинских силовиков составили 17 человек, из них погибли шестеро.

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