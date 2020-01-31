Санкт-Петербург, , 15:48 — REGNUM Врачи на месте оказали помощь одному из пострадавших рабочих, которые находились на крыше СКК «Петербургский» в то время, когда началось обрушение. Об этом ИА REGNUM рассказал источник в медицинских кругах.

На месте обрушения СКК Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, около 15:00 мск на проспекте Юрия Гагарина, 8 произошло обрушение здания СКК. Сегодня там рабочие приступили к демонтажу кровли, которая была признана экспертами аварийной.

В результате этих работ произошло обрушение, один из рабочих, находившийся в люльке, уцелел, однако второй, судя по видеозаписям с квадрокоптера, добежать до коллеги не успел. Его судьба неизвестна.

«До приезда реанимации одному из рабочих была оказана медицинская помощь. Он в порядке», — отметил собеседник.

По данным спасателей, которые прибыли на место ЧП, под завалами могут быть еще люди.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, к месту ЧП едут автомобили скорой помощи, движение в районе инцидента затруднено.

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