Берген, Норвегия, , 15:46 — REGNUM Российский рыболовный траулер «Бухта Наездник», который сначала загорелся, а потом был притоплен в норвежском порту Тормсе, перемещён буксирами в корабельный док в Бергене, где он будет утилизирован. Об этом 31 января рассказал представитель судовладельца, заместитель гендиректора по безопасности мореплавания Мурманского тралового флота Алексей Осипенко.

«Довели траулер до завода в 3:00 ночи. В дальнейшем будет утилизация», — приводит ТАСС слова Осипенко.

Напомним, возгорание на борту российского траулера началось в норвежском порту Тормсе 25 сентября минувшего года, через день судно было притоплено для погашения огня, с которым пожарные никак не могли справиться, никто из 29 членов экипажа не пострадал. В декабре траулер подняли из воды и 16 января начали его буксировку в Берген, судно было застраховано.