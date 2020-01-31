Москва, , 15:28 — REGNUM Административное производство против Twitter и Facebook заведено Роскомнадзором из-за невыполнения компаниями требований о локализации баз данных в РФ. Об этом сообщает 31 января пресс-служба ведомства.

Компании Facebook, Inc и Twitter, Inc не уведомили ведомство в установленный срок о переносе баз данных пользователей одноимённых соцсетей на серверы на территории России. Это предусмотрено законом «О персональных данных».

Административное дело о правонарушении возбуждено 31 января, компаниям грозит штраф от 1 млн до 6 млн рублей.

В Роскомнадзоре уточнили, что протокол был составлен в присутствии представителя компании Twitter, тогда как представитель Facebook для процедуры не пришёл. Протокол направят в суд в течение трёх рабочих дней.