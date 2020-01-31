Луганск, , 15:21 — REGNUM За пять месяцев, начиная с сентября 2019 года, украинские силовики совершили в зоне проведения карательной операции против Донбасса 1,5 тыс. преступлений, сообщил 31 января во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«С сентября 2019 года зафиксировано 1,5 тысячи преступлений, совершённых военнослужащими в зоне «ООС» (Операции объединённых сил —), что на 12% больше чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал он, сославшись на данные информатор в военной службе правопорядка Украины.

Осадчий отметил, что самые распространённые преступления связаны с употреблением наркотиков. Участились случаи неуставных взаимоотношений, отягощённые употреблением спиртных напитков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате украинских обстрелов пострадали два мирных жителя ЛНР.

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