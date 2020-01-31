Луганск, 31 января 2020, 15:21 — REGNUM За пять месяцев, начиная с сентября 2019 года, украинские силовики совершили в зоне проведения карательной операции против Донбасса 1,5 тыс. преступлений, сообщил 31 января во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Осадчий отметил, что самые распространённые преступления связаны с употреблением наркотиков. Участились случаи неуставных взаимоотношений, отягощённые употреблением спиртных напитков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате украинских обстрелов пострадали два мирных жителя ЛНР.
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