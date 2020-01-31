Орел, , 15:06 — REGNUM Аварийно-спасательные работы на месте взрыва в Мценске Орловской области завершены, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по регион 31 января.

Как уточнили в МЧС, взрыв произошёл при проведении монтажа очистных сооружений. В результате были повреждены напольные перекрытия на площади 200 квадратных метров. Всего погибли пять человек, трое госпитализированы.

«Силами мценских пожарных и орловских спасателей проведена работа по разбору завалов, для уборки нависших частей конструкций использовалась спецтехника (автолестница, автокран «Ивановец»). В 13:10 аварийно-спасательные работы были завершены. Разбор конструкций продолжается», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл в строящемся цехе ООО «Завод профессионального оборудования», которое входит в зону ТОСЭР. В регионе создана комиссия по оказанию помощи пострадавшим. СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва.