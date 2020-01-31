Ростов-на-Дону, , 15:02 — REGNUM Директор школы №18 в Ростове-на-Дону заплатит штраф за отсутствие специалиста для ребёнка-инвалида. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

В ходе проверки выяснилось, что одному из учеников «рекомендовано обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с расстройством аутистического спектра и занятие с учителем-дефектологом». Однако в общеобразовательном учреждении не было ни соответствующей программы обучения, ни требуемого специалиста.

В настоящее время нарушения устранены. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе привлечён к дисциплинарной ответственности, директор школы оштрафован на 30 тыс. рублей.