Москва, , 14:59 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения опубликовала предупреждение жителям России. В регионах участились случаи мошенничества, передаёт «Медвестник».

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В Росздравнадзоре уточнили, что звонят злоумышленники, обращаются от имени руководства или сотрудников Росздравнадзора и просят у руководителей медицинских и фармацевтических учреждений перечислить деньги.

Росздравнадзор напоминает, сотрудники ведомства не имеют полномочий запрашивать деньги, в компетенции службы входит исключительно контрольно-надзорная деятельность. Граждан призвали соблюдать бдительность.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года мошенники с поддельными удостоверениями провели проверки под видом сотрудников Росздравнадзора.

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