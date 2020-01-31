Мценск, Орловская область, , 14:56 — REGNUM В Орловской области устанавливают личности погибших и пострадавших при взрыве в Мценске. Об этом 31 января сообщил губернатор Андрей Клычков.

«Я принял решение о создании комиссии по оказанию медицинской и социальной помощи пострадавшим и семьям погибших. Комиссия приступает к работе, выясняются личности погибших и пострадавших», — цитирует губернатора его пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в ангаре местного предприятия произошёл около 10:00 31 января. Погибли пять человек, трое пострадали, по некоторым данным, погибшие и пострадавшие являются гражданами Турции. Предприятие, на котором произошёл взрыв, входит в зону ТОСЭР — в момент ЧП там проводились пусконаладочные работы.

Читайте ранее в этом сюжете: Орловские власти проверят все строительные объекты ТОСЭР после взрыва