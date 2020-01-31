Владикавказ, , 14:51 — REGNUM На границе с Грузией введен запрет на проезд для всех видов транспорта. Ограничение действует с 11:00 31 января, сообщили в пресс-службе МЧС по Северной Осетии.

Запрет на проезд по Военно-Грузинской дороге введен из-за ухудшения погодных условий. На Крестовом перевале снегопады. МЧС объявило штормовое предупреждение, которое сохранится до 18:00 1 февраля. В горах Северной Осетии, выше 2000 м, — лавиноопасно.

В связи с этим, а также из-за рекомендаций пограничной службы Грузии дорога в Закавказье закрыта. Сроки возможного открытия транспортного сообщения не уточняются.

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