Уфа, , 14:51 — REGNUM Шестерых жителей Башкирии обвиняют в распространении запрещенных веществ через интернет. Об этом 31 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в 2018 году обвиняемые через интернет покупали наркотики и распространяли их в Уфе, Октябрьском и Туймазы. Запрещенные вещества фигуранты уголовного дела получали через тайники и фасовали их на меньшие партии в арендованных квартирах, считают следователи.

Стражи порядка изъяли у обвиняемых свыше 900 грамм наркотиков и принадлежности для их расфасовки.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ.

Отмечается, что обвиняемые свою вину признали частично. В настоящее время они находятся под стражей.

В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

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