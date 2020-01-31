Улан-Удэ, , 14:47 — REGNUM Пятый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел жалоб жителя Бурятии, осуждённого ранее за убийство собственной малолетней дочери. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Трагедия произошло первого ноября 2018 года, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Шестилетняя дочь спрятала от него бутылку водки. На требование отдать спиртное, девочка попросила отца не пить.

После чего «на почве возникшей личной неприязни к дочери» мужчина дважды ударил её ножом. Девочка скончалась на месте. Верховный суд Бурятии ранее признал его виновным и приговорил к 14 годам колонии строгого режима.

«Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам приговор Верховного Суда Республики Бурятия оставлен без изменения», — отметили в суде.

Читайте также: На Урале двухлетнюю девочку убили из-за разлитого алкоголя