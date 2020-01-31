Красноярск, , 14:44 — REGNUM По подозрению в незаконной организации азартных игр задержаны пятеро жителей Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 января в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело в отношении шестерых жителей Красноярска в возрасте от 39 до 48 лет возбуждено по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения или сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере»).

По предварительной версии следствия, 39-летний красноярец в 2018 — 2019 годах решил организовать в городе незаконную игорную деятельность с использованием специального оборудования.

Соучастниками красноярца стали 43-летний и 48-летний братья, а также трое приятелей. Проведение азартных игр с использованием игрового оборудования организовали под видом платёжных терминалов для оплаты мобильной и иной связи. Терминалы были установлены в кафе и магазинах Красноярска.

В квартирах подозреваемых провели обыски. У них обнаружили деньги, банковские карты и игровое оборудование.

Подозреваемые задержаны, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, группа оренбуржцев поплатилась за организацию азартных игр.