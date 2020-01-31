Мценск, Орловская область, , 14:43 — REGNUM ООО «Завод профессионального оборудования», в здании которого произошёл взрыв, входит в территорию опережающего социально-экономического развития, взрыв произошёл в момент монтажа оборудования. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Орловской области.

«Предприятие, на котором произошел взрыв, входит в ТОСЭР. Оно еще не работало, а только монтировало оборудование», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 31 января в металлическом ангаре завода профильного оборудования — «ЗПО» в городе Мценске произошел взрыв. Погибли пять человек, трое ранены. Возбуждено уголовное дело. По разным данным, причиной взрыва могла стать газовоздушная смесь или пары лакокрасочных материалов.

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