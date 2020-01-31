Уфа, , 14:36 — REGNUM Две неизвестные девушки продолжают грабить квартиры в Уфе, представляясь знакомыми родителей. Об этом 31 января сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, несовершеннолетняя девочка возвращалась из школы домой. Вместе с ней в лифт зашли две незнакомые женщины, которые сообщили, что они являются знакомыми ее мамы, которая работает по сменному графику работы и в этот день сутки находилась на работе.

Женщины вошли в квартиру. Одна из них прошла в туалет, а другая попросила воды. После этого они ушли. Девочка о случившемся никому не сказала. Когда мама вернулась домой, ребенок сообщил о приходе ее подруг. В этот момент мать обнаружила, что из квартиры пропали ювелирные украшения на сумму порядка 500 тысяч рублей.

Еще одни случай произошел с несовершеннолетним, о котором он вспомнил по прошествии нескольких дней. В этом случае одна из женщин попросила попить воды, другая попросила дать ей лист бумаги. Общий ущерб составил свыше ста тысяч рублей.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Сообщается, что злоумышленницы совершают преступления по отработанной схеме.

Полиция Уфы просит жителей помочь найти злоумышленниц. Всех кто обладают какой-либо информацией об этом, просят обратиться в ближайшее отделение полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что злоумышленницы подобным образом обманули несовершеннолетнего мальчика и украли из квартиры ювелирные украшения на сумму более 80 тысяч рублей.

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