Красноярск, , 14:32 — REGNUM Молодая женщина погибла при лобовом столкновении на трассе Р-255 «Сибирь» 31 января, двое её детей доставлены в больницу. Об этом сообщает региональный портал Newslab.ru.

Трагедия произошла на 1075 километре трассы, при движении в сторону Иланского района Красноярского края. 23-летняя женщина была за рулём автомобиля Volkswagen Polo, когда допустила столкновение с автомобилем Chery Tiggo.

В результате столкновения женщина-водитель погибла на месте. Находившиеся в салоне её дети возраста один и два года получили травмы и были госпитализированы. Также были госпитализированы водитель и пассажир Chery Tiggo.

В связи с аварией на трассе было организовано движения по одной полосе в реверсивном режиме. Сотрудники полиции изучают все обстоятельства случившегося.