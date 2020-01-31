Шарыповский р-н, , 14:17 — REGNUM В Шарыповском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел троих человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 января в главном следственном управлении СКР по региону.

Дело возбуждено по ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство»). По версии следствия, днем 29 января в квартире в посёлке Дубинино были обнаружены тела 33-летнего мужчины и его соседей: 44-летнего мужчины и его 40-летней сожительницы. У всех — ножевые ранения.

По словам соседей, мужчины и женщина ранее употребляли наркотики.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли вещи погибших. Назначены необходимые экспертизы. Расследование продолжается.

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