Санкт-Петербург, , 14:12 — REGNUM Петербургским спасателям удалось извлечь из холодной воды мужчину, который провалился под лед на реке Охта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Несчастный случай произошел в пятницу, 31 января в Красногвардейском районе, неподалеку от бизнес-центра «H2O». О случившемся немедленно сообщили очевидцы, прибывшие на место спасатели 28-й пожарно-спасательной части с помощью веревки извлекли из воды мужчину.

«Передан в тяжелом состоянии скорой помощи», — отмечают в ведомстве.

Кроме того, по данным ГУ МЧС, вместе с пострадавшим на льду находилось ещё два человек, которые до прибытия спасателей пытались спасти мужчину. Они не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, весь январь в Петербурге наблюдалась аномально теплая погода, ледообразования на водоёмах началось только в последние дни, с понижением температуры ниже нуля градусов.

По данным синоптиков, на акватории Невской губы до долготы дамбы наблюдается редкая ледяная каша из шуги, полосами и пятнами, редкий лед распределен равномерно по всей акватории. В вершине Выборгского залива отмечаются обширные ледяные поля склянки сплоченностью 10 баллов. В связи с неустойчивым характером погоды, до 3 февраля в восточной части Финского залива ожидается медленное и прерывистое ледообразование.