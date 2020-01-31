Донецк, , 14:07 — REGNUM В Ленинском районе столицы ДНР утром взорвался автомобиль, сообщило 31 января «Донецкое агентство новостей».

«Взрыв действительно был. На данный момент на месте происшествия работает следственная группа», — сказано в сообщении.

Известно, что автомобиль был припаркован возле входа на стадион «Металлург». Информации о пострадавших не поступало.

В социальных сетях утверждают, что взорвался автомобиль BMW X5, но в полиции этот случай пока не комментируют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецслужбы ДНР обезвредили бомбу, заложенную на железнодорожных путях в районе станции Мушкетово.

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