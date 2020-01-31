Холм-Жирковский район, , 14:03 — REGNUM Начальник отдела по образованию администрации Холм-Жирковского района Смоленской области признана виновной в халатности, которая привела к жестокому убийству маленького ребёнка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СКР 31 января.

Как установлено судом и следствием, женщина «ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые были переданы под опеку с нарушением действующего законодательства», что привело к нарушению прав четырёх детей, в возрасте от шести до десяти лет. В ночь на 4 января 2018 года, когда дети остались одни с приёмным отцом, тот изнасиловал. А затем убил семилетнюю приёмную дочь.

Суд назначил чиновнице наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, сам насильник и убийца ребёнка в июне 2019 года был приговорён к 23 годам лишения свободы.

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