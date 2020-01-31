Тюмень, , 14:00 — REGNUM В Тюмени 31 января шесть человек госпитализированы с подозрением на коронавирус 2019-nCoV. В областную инфекционную больницу доставлены студентка Тюменского индустриального университета и пять человек, с ней контактировавших, сообщает пресс-служба регионального управления здравоохранения.

Студентка вернулась из Китая с признаками острой респираторной инфекции. Рядом с ней в самолёте в Тюмень летели четыре человека, а также общалась комендант общежития.

Как отмечают в департаменте здравоохранения, симптомов коронавируса 2019-nCoV у госпитализированных пока не наблюдается. Взяты лабораторные пробы, проводится диагностика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне в Тюмень поступила первая партия тест-систем, которые определяют наличие смертельно опасного нового коронавируса в организме человека.

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