Нижний Новгород, , 13:51 — REGNUM Сотрудники нижегородской полиции задержали жителя пятиэтажки на улице Светлоярской, 36, где накануне произошел взрыв в подвале. Мужчина подозревается в незаконном обороте боеприпасов, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

Перед задержанием мужчины территория дома была оцеплена, а жители эвакуированы. Подозреваемый сопротивления не оказывал, опасных предметов и веществ в его квартире не обнаружено. Сейчас мужчина допрашивается в отделе полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, хлопок в подвале дома произошел утром 30 января. Силами правоохранительных органов была проведена эвакуация 25 человек, территорию дома оцепили. При проведении обмера труб в подвальном помещении двое слесарей ТСЖ обнаружили посторонний предмет, который впоследствии сдетонировал. Слесари получили ранения, один из них был доставлен в медицинское учреждение, второй после осмотра на месте отпущен домой. При обследовании здания взрывоопасных предметов обнаружено не было, оцепление здания сняли, жители вернулись в свои квартиры. Правоохранители не уточняли, что именно взорвалось.

Однако было возбуждено уголовное дело по ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

По данным местных СМИ, перед задержанием мужчины, спецназ готовился к штурму его квартиры, якобы подозреваемый там забаррикадировался.

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