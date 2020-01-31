Кызыл, , 13:50 — REGNUM Состояние 19-летней девушки, подвергшейся нападению в фойе республиканской больницы Тувы, находится на особом контроле врачей. Об этом написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава Тувы Шолбан Кара-оол.

«Из реанимации её утром перевели в палату. С ребёнком, которому нужно удалить рубцы от ожогов, находится бабушка. Операция пройдёт в плановом режиме», — отметил он.

Политик попросил медиков, а также сотрудников соцслужб окружить семью заботой, привлечь психологов. Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл днём 30 января. Зайдя в фойе больницы, 23-летний сожитель девушки несколько раз ударил её ножом на глазах у ребёнка и посетителей больницы.

Предотвратил возможное убийство охранник медицинского учреждения, которому удалось выбить из рук мужчины нож и повалить его. Позже нападавшего задержали сотрудники полиции.

«Надеюсь, правоохранители по всей строгости закона привлекут к ответственности не мужчину, а подонка, посмевшего на глазах у людей и ребёнка совершить дерзкое преступление», — написал Кара-оол.

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