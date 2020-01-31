Красноярск, , 13:49 — REGNUM В Красноярском крае проводится проверка по факту травмирования подростка на уроке в школе. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 января в Главном следственном управлении СКР по региону.

Об инциденте в школе следователи узнали в ходе мониторинга СМИ. Сообщалось, что в средней школе в городе Иланском на уроке 14-летнему подростку травмировали глаз.

По предварительным данным, школьник пострадал в ходе конфликта с одноклассником. Мальчик рассказал, что ученик девятого класса на уроке умышленно причинил ему серьёзную травму глаза.

В настоящее время пострадавший находится в Глазном центре Красноярска, ему предстоит серьёзная операция. Следователи намерены опросить руководство и педагогов школы, родителей и учеников.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года 13-летний ученик получил закрытую черепно-мозговую травму в омской школе.

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