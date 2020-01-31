Шадринск, Курганская область, , 13:44 — REGNUM В курганском городе Шадринске возбуждено уголовное дело об оставлении беспомощной женщины-инвалида в опасности. Подозреваемой является дочь лежачей больной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Установлено, что в сентябре 2019 года недобросовестная дочь ушла из дома, бросив прикованную к постели мать, и в течение пяти дней распивала спиртное со своим сожителем. Всё это время женщина-инвалид не получала лекарства и пищу.

Однако, после обращения в компетентные органы, наличия состава преступления в действиях дочери не было усмотрено. Шадринской межрайонной прокуратурой и по итогам дополнительной проверки 27 января 2020 возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до одного года.