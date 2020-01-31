Чебоксары, , 13:37 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор в отношении 17-летнего жителя республики п.п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, а также сопряженное с оставлением места совершения преступления»). Подросток на три года отправится в воспитательную колонию, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Причастность молодого человека к совершению преступления доказана результатами судебных экспертиз показаниями свидетелей и другими доказательствами.

В ходе расследования выяснилось, что осужденный состоял на профилактическом учете в органах внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу, а также неоднократно к административной ответственности за появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах и управление автомобилем в пьяном виде.

В органы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних внесены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 17 августа 2019 года в Комсомольском районе. Следствие считает, что 17-летний злоумышленник управлял тогда «Ладой Грантой» в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав, при этом двигался со скоростью, которая не позволяла в случае ЧП принять возможные меры к остановке машины.

Молодой человек въехал в заднюю часть остановившегося автомобиля Scoda Octavia, который пропускал следовавшую по встречной полосе фуру, чтобы повернуть налево и съехать с трассы. В аварии водитель иномарки погиб на месте происшествия. Ранения получили ещё три человека: подозреваемый и находившиеся с ним в салоне два пассажира. При этом было установлено, что виновник аварии обманом завладел автомобилем «Лада Гранта», который находился в аренде у его знакомого односельчанина.