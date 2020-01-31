Кызыл, , 13:33 — REGNUM 19-летнюю девушку, на которую с ножом напал мужчина в фойе республиканской больницы Тувы, спас охранник учреждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Инцидент произошёл около 16 часов 30 января. Потерпевшая была госпитализирована в ожоговое отделение больницы вместе с ребёнком, которому врачи должны были удалить рубцы после ожога. Выйдя в тот день в зал больницы, она посадила ребёнка на стул, а сама позвонила по телефону.

«Вскоре появился мужчина в капюшоне, подошел к ребёнку на несколько секунд, потом перекинувшись парой фраз с женщиной, сразу же стал наносить ей удары ножом. Ссоры, которая могла бы спровоцировать агрессию, никто не заметил», — отметили в минздраве.

Подоспевший охранник выбил из рук мужчины нож, после чего повалил на пол. Позже к нему пришёл на помощь его коллега. Всё это происходило на глазах ребёнка девушки, а также посетителей больницы.

Прибывшая на место происшествия полиция задержала мужчину, который оказался сожителем девушки. Жертва нападения в настоящее время находится в реанимации в тяжёлом состоянии, жизнь поддерживается аппаратом искусственной вентиляции лёгких.

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