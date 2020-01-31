Орел, , 13:26 — REGNUM Причиной ЧП на предприятии в Орловской области стал хлопок скопившихся паров лакокрасочных материалов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Орловской области 31 января.

«Сегодня в городе Мценске Орловской области на ООО «ЗПО» в строящемся производственном помещении произошёл хлопок скопившихся паров лакокрасочных материалов, в результате чего несколько человек погибли», — сообщил представитель СК.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного управления СК России по Орловской области Анатолия Щурова. В СК также сообщили, что «количество погибших и пострадавших уточняется».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в производственном ангаре местного предприятия произошёл утром 31 января. По последним данным, погибли пять человек, трое ранены. СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

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