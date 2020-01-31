Красногорск, , 13:27 — REGNUM На железнодорожных путях Московской области в 2019 году погиб 391 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Главной причиной гибели жителей под колесами поездов остается «хождение по «народным тропам». Так, 285 человек погибли из-за перехода железнодорожных путей в неположенном месте. Больше всего ЧП произошло на Рязанском, Белорусском и Горьковском направлениях. В министерстве отметили, что проанализируют каждый случай гибели на железнодорожных путях, для чего создана межведомственная рабочая группа.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области были смертельно травмированы двое мужчин, переходившие железнодорожные пути.

Читайте ранее в этом сюжете: Двое мужчин попали под поезд в Нижегородской области