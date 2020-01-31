Курган, , 13:17 — REGNUM В Курганской области вынесен приговор в отношении бывшего главного бухгалтера «Курорты Зауралья» за присвоение более 1,3 млн рублей госпредприятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

Установлено, что в период с октября 2016 по июль 2017 главный бухгалтер «Курортов Зауралья» присваивала денежные средства, внося в бухгалтерскую отчётность недостоверные сведения.

Обвиняемая признана виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение в особо крупном размере»). Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Наказание отсрочено до достижения её ребёнком 14-летнего возраста. Кроме того, в счёт предприятия взыскана похищенная ею сумма путём ареста её имущества.