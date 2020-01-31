Орел, , 13:15 — REGNUM Взрыв в производственном ангаре в Мценске Орловской области, по предварительным данным, произошёл при проведении пусконаладочных работ.

«По предварительной информации взрыв произошёл при пусконаладочных работ. Предприятие находится в стадии строительных работ. Оно ещё не было запущено, как пишут некоторые СМИ», — написал в своём телеграм-канале советник губернатора Орловской области Сергей Лежнёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в производственном ангаре, который принадлежит ООО «Завод профессионального оборудования», произошёл около 10:00 31 января. Пять человек погибли, трое получили ранения. Возбуждено уголовное дело, прокуратура начала проверку.

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