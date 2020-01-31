Донецк, , 13:15 — REGNUM За минувшую неделю небоевые потери ВСУ в ДНР составили 17 человек, сообщил 31 января во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.

«За прошедшие сутки в зоне оккупационных сил двое боевиков вооружённых формирований получили ранения», — рассказал он.

С 25 по 31 января в десяти подразделениях ВСУ в общей сложности зафиксированы инциденты, в ходе которых погибли шесть боевиков и получили ранения девять, добавил представитель Народной милиции ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки боевики ВСУ выпустили по территории ДНР 86 единиц боеприпасов.

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