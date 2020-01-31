Берлин, , 13:10 — REGNUM Правоохранительные органы Германии арестовали медсестру, подозреваемую в отравлении недоношенных младенцев, об этом 31 января сообщает Anadolu Ajansi.

Задержанная обвиняется в применении к младенцам морфина, к счастью, благодаря своевременной реакции врачей, ни один из жертв медсестры не погиб.

Факт преступления удалось обнаружить после того, как у всех пятерых детей одновременно возникли проблемы с дыханием, в личном шкафчике обвиняемой были обнаружены шприцы с грудным молоком со следами морфина.

Причина столь странного поведения подозреваемой выясняется, ей назначено психиатрическое обследование.

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