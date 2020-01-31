Иркутск, , 13:08 — REGNUM К неутешительному выводу пришло новое руководство Иркутской области, проанализировав статистику смертности в результате ДТП за 2019 год. Как сообщает губернаторская пресс-служба со ссылкой на начальника Управления ГИБДД ГУ Министерства внутренних дел РФ по Иркутской области Григория Крепеля, несмотря на то, что количество трагедий на дорогах снизилось на 2% и составило 3277 случаев (в 2018 году — 3390), общее число погибших возросло на 2% — 358 человек.«Значительная часть ДТП произошла на муниципальных дорогах. Практически в каждом втором ДТП были выявлены недостатки транспортно — эксплуатационного состояния автодорог», — пояснил Григорий Крепель.

Как уже сообщало ИА, в конце ноября 2019 года серьезным ДТП у поселкаТельмазакончилась поездка воспитанниковУсольского гвардейского кадетского корпуса на экскурсию в Ангарск (Иркутская область). Когда подростки возвращались назад, в автобус, на котором они передвигались, врезался легковой автомобиль. Девять пострадавших.

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