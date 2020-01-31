Курган, , 13:01 — REGNUM Под Курганом в ночь на 31 января произошло столкновение ВАЗ-21 102 и «Газели». Погибли три человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Курганской области.

Сгоревший под Курганом ВАЗ-21102 Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Курганской области

Трагедия произошла в 5:20 по местному времени (3:20 мск) на 279 км трассы «Иртыш». По предварительной информации, водитель ВАЗ-21 102 двигался в направлении Кургана с выключенными фарами. Во встречном направлении двигался автомобиль «ГАЗ-3302» из Кургана. Легковушка резко выехала на полосу встречного движения. Водитель «Газели» резко затормозил. ВАЗ при ударе откинуло и автомобиль загорелся.

Погибли водитель легкового автомобиля и два его пассажира. Водитель «Газели» получил лёгкие травмы. Все обстоятельства ДТП выясняет следствие.