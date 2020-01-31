Улан-Удэ, , 13:00 — REGNUM Застройщики в Бурятии включали в договоры долевого участия незаконные условия, ущемляющие права участников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Так, одна из компаний вписала в договора пункты, ограничивающие размер неустойки в случае нарушения обязательств. При этом в них устанавливались дополнительные меры ответственности для самих дольщиков.

«По представлению прокурора Железнодорожного района г. Улан-Удэ из 23 договоров долевого участия, заключенных ООО «Бест плюс» с гражданами, исключены незаконные условия», — отметили в надзорном органе.

Всего в 2019 году прокуроры выявили 161 нарушение в этой сфере. В результате 31 должностное лицо привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. Возбуждено также два уголовных дела.

Добавим, что проблема обманутых дольщиков в Бурятии остаётся довольно острой. По словам главы республики Алексея Цыденова, на октябрь 2019 года их количество достигло одной тысячи человек. Как сообщало ИА REGNUM, в защиту последних встал ранее глава СКР Александр Бастрыкин.

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