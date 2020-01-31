Орел, , 12:51 — REGNUM Около 80 человек работают на предприятии ООО «Завод профессионального оборудования», в строящемся здании которого в Мценске Орловской области прогремел взрыв утром 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Как сообщается ООО «ЗПО» занимается производством металлических дверей и окон, на предприятии работают около 80 человек.

По уточнённым данным, взрыв газа произошёл в помещении завода — металлическом ангаре площадью 80 кв. метров — при проведении работ. В результате взрыва произошло частичное обрушение кровли и разрушение конструкций. Погибли пять человек, трое с травмами — переломы и ожоги — в больнице. Следственными органами возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда.