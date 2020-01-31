Волгоград, , 12:52 — REGNUM Маршрутное такси съехало с проезжей части в кювет в Кировском районе Волгограда 31 января. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась шести пассажирам маршрутки, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пассажирская «Газель», следующая по маршруту 29с, столкнулась с легковым автомобилем примерно в 09:10 напротив строения №10а по улице Кирова. От удара маршрутка съехала с проезжей части в кювет. По предварительной информации, в результате ДТП травмы получили шесть пассажиров маршрутного такси — женщины в возрасте от 21 года до 78 лет.

Утром в Волгограде произошло ещё одно крупное ДТП с пострадавшими — в Центральном районе столкнулись шесть автомобилей.

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