Химки, Московская область, , 12:56 — REGNUM В подмосковном горокруге Химки полицейские прикрыли подпольный игровой клуб. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Как заявила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова, игровой клуб размещался в квартире жилого дома по ул. Молодежная. В ходе обыска сотрудники полиции изъяли компьютеры и денежные средства.

«Установлено, что проведением азартных игр занимался 42-летний житель города Москвы, который был задержан и доставлен в отдел полиции», — заявила Петрова.

В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.