Орел, , 12:41 — REGNUM Проверка после взрыва в строящемся здании в Орловской области, в результате которого погибли пять человек, начала прокуратура, сообщила пресс-служба надзорного ведомства 31 января. В прокуратуре также назвали владельца ангара, где произошёл несчастный случай, — ООО «Завод профессионального оборудования».

«По поручению прокурора Орловской области организована проверка причин и условий, способствующих совершению несчастного случая на ООО «Завод профессионального оборудования». На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехала комиссия прокуратуры области, возглавляемая прокурором Орловской области Иваном Полуэктовым», — сообщили в прокуратуре региона.

В прокуратуре сообщили, что будет дана оценка соблюдению законодательства по охране труда.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл в строящемся производственном здании в Мценске Орловской области около 10:00 31 января. По предварительным данным, газ взорвался при производстве работ. Погибли пять человек, трое в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело.