Горно-Алтайск, , 12:41 — REGNUM На территории Республики Алтай из-за относительно тёплой погоды уже активизировались клещи. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения региона, местный житель обратился с жалобой к врачам 28 января.

По его словам, клещ укусил его во время прогулки в окрестностях Горно-Алтайска.

Напомним, за несколько дней до этого трёх членистоногих принесли на анализ в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии республики. Их сняли с коров в Майминском районе.

«Таким образом, при планировании отдыха на природе и уходе за домашними животными необходимо помнить об опасности присасывания клещей», — предупредили чиновники.

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